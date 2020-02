Pakao tek počinje, Sitiju ODUZIMAJU titulu, trojica najboljih moraju da odu!

Nove šokantne vesti sa ostrva. Naime, ako bude izgubio arbitražu u Lozani, osim što će biti dve godine izbačen iz Lige šampiona, kao i izgubiti 170 miliona u nagradama, kao i morati da plati 30 miliona evra kazne, njih čekaju i gore posledice.



U tom slučaju, prema pravilima moraće da reaguje i engleski savez koji istražuje iste stvari iz 2014. godine, kazna bi poslužila kao dokaz, sigurno da bi Siti bio kažnjem oduzimanjem bodova, što bi značilo da titula iz te sezone ne važi.



Za zelenim stolom, ona bi bila dodeljena Liverpulu koji je završio drugi, sa dva boda manje.



I to nije sve.



Naime, sa ovakvim kaznama i gubitkom, problem nastaje u isplaćivanju plata igrača, tim pre što bi bio prekinut dotok novca na ovaj način iz Emirata, a sponzori bi se povukli, ako bi kazna bila potvrđena.











To znači da oni najbolji odlaze, prema tvrdnjama iz Engleske, osim Gvardiole, koga klub ne bi mogao da plaća, na prodaju bi bila trojica, po mnogima najboljih igrača tima iz svake linije. Ajmerik Laport, Kevin De Brujne i Rahim Sterling bi verovatno morali da odu jer klub ne bi imao mogućnost da ih plaća.



Naime, budžet kluba bi morao u skladu sa FFP da bude smanjen, pa bi klub morao da pokrije troškove i napravi održivi finansijski model.



Kakav bi to bio udarac za ambicije kluba, mnogi kažu da je to i kraj velikog Sitija, o tome ne treba puno govoriti.