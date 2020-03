Pakao iza velike scene, bivši as Reala i Rome u kandžama poroka! Sve je počelo sa prvim pićem, ali jedna žena promenila je sve!

''Počeo sam da pijem sa 13 ili 14 godina, kada sam otišao u Botafogo Ribeirao Preto. Rekli su mi da je pivo dobro i pio sam. Sve je počelo s prvim pićem i nisam prestao dok nisam napunio 30 godina. Skoro 20 godina sam pio.





Pa onda cigarete... Pušio sam 11 godina, od 1999. do 2010. Pušio sam samo kad sam pio, ali pio sam svaki dan... Manje-više, pio sam po 10 piva dnevno'', počeo je svoju ispovest u razgovoru za ''Estado de Sao Paulo'' nekadašnji brazilski fudbaler Sisinjo, koga mnogi pamte iz vremena dok je nosio dres Real Madrida i Rome.







Pisali smo i pre nekoliko godina o njemu i njegovim problemima , kada je njegova borba protiv da se izvuče iz kandži poroka bila u nešto ranijoj fazi, pa može samo da raduje što i danas istrajava na pravom putu.

"Uvek sam bio zaljubljen u fudbal, ali u jednom trenutku se ta ljubav izgubila. Bog mi je dao talenat, ali nisam umeo da ga iskoristim na pravi način. Više nisam osećao zadovoljstvo kada istrčim na teren. Imao sam tada 30 godina i igrao za Romu", naglašava Sisinjo, koji je početkom 2006. stigao na velika vrata u Real iz brazilskog Sao Paula, a godinu i po kasnije se preselio u Romu. naglašava Sisinjo, koji je početkom 2006. stigao na velika vrata u Real iz brazilskog Sao Paula, a godinu i po kasnije se preselio u Romu.





Na prvi pogled, bio je to vrhunac njegove fudbalske karijere, igrao je i za reprezentaciju Brazila, ali iza te velike scene proživljavao je pravi pakao.





Srećom, jedna žena je potom ušla u njegov život i presudno uticala da se iz tog pakla izvuče. U pitanju je njegova sadašnja supruga Marijana, kojoj je neizmerno zahvalan zbog svega što je učinila za njega.







"Podstakla me je da prestanem da pijem. Pomogla mi je da pronađem božje reči i tako sam se promenio. Ranije mi je opsesija bila i kupovina firmirane garderobe. Trošio sam mnogo novca i na to. Marijana me je naučila da se kontrolišem.

Ona je ta koja kontroliše bankovne račune. Ja imam samo debitnu karticu koja može lako da se 'oduva' i onda nemaš ništa. I dalje volim šoping, ali mi Marijana ne dozvoljava da pređem granicu. Uprkos svim ludostima koje sam napravio, investirao sam novac u neke dobre stvari. Davao sam 80 odsto plate ocu koji je uspeo pametno da ga uloži. Preostalih 20 odsto sam baš spržio. Srećom, danas sam u dobroj finansijskoj situaciji", ističe Sisinjo.





Dodao je da su ga mnogi kritikovali kada je javno progovorio o svojim porocima, ali nije odustao, jer želi da svojim primerom upozori druge ljude da prestanu sa sličnim stvarima.







Sada već može da se pohvali i kako se uspešno izboriti sa svim tim porocima.





''Osam godina već nisam imao problema sa alkoholom i cigaretama. Ne želim da izdam svoju ženu i živim po principima, koje Bog traži od mene. Nadam se da će i drugi ljudi potražiti pomoć.





Fudbal je bio jedna faza u mom životu, sada je moja faza da svojim svedočenjem pomognem ljudima da ne padnu tamo bgde sam ja pao. Držim motivacione govore'', poručio je Sisinjo, koji će na leto napuniti 40 godina.





Fudbalsku karijeru završio je u martu 2018, kada je okončao saradnju sa Brazlijenseom.