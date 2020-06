Pa zar nije dosta Haland? I rođak je gol mašina, stigao u redove šampiona!

O Erlngu Halandu priča ceo svet, a on je u jednom od intervjua rekao da sačekamo, da stiže i rođak.



E, pa rođak je stigao, ima 16 godina, debitovao je za drugoligaša Brin prošle sezone, a ove nedelje je došao u redove Moldea. Prati put svog rođaka, visok je i jak, daje golove kao od šale.



On je igrao sa tri godine starijim momcima i skor je sledeći, dao je 33 gola u 31 utakmicu, prošle godine je postigao u omladincima u 12 mečeva 20 golova, sa 14 godina, igrajući sa fudbalerima do 17, u 8 mečeva dao 20 golova.



Kada se sve sabere, za Brin je u 37 utakmica postigao 64 gola i sada je jasno vreme za novi korak.



U pitanju je Molde gde je igrao i Haland pre odlaska u Austriju. Već proletos je posetio trening centar, imao je ponuda od engleskih klubova, ali ne želi da napušta domovinu, treniraće sa prvim timom šampiona Norveške, ekipe koja je u jednom trenutku prekinula dominaciju Rozenboga.



Albert je Erlingov rođak sa majčine strane, konsultovao se sa zvezdom Dortmunda.



"Rekao mi je da je Molde sjajno mesto za razvoj, da obavezno prihvatim ponudu, ali već sam odlučio".







Erling je takođe sa 16 godina došao u Molde u zimu 2017. prošlog leta je otišao u Salcburg, pa ove zime u Dortmund, ostalo će biti istorija.



Na redu je Albert, kako rekosmo, izgleda da serijsko proizvode bombardere!