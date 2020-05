Pa kako će ovo izgledati? Real će igrati na neočekivanom mestu!

Real Madrid je prelomio, nastavak šampionata ovog leta odigraće u trening centru Valdebebes na terenu "Alfredo di Stefano".



Naime, iako je kapiten Ramos rekao da bi želeo da ostatak sezone, šest mečeva koje "Los Blankosi" igraju kod kuće bude na "Bernabeu", to se neće desiti. Real će igrati u svom trening centru, novac će biti vraćen pretplatnicima, a ko bude želeo moći će da otkaže i pretplatu za novu sezonu.



Razlog?



To što u Realu veruju da neće biti bezbedno da se igra uz prisustvo navijača do kraja ove kalendarske godine.



Uz to, neigranje će omogućiti brže radove na rekonstrukciji "Bernabeu" u koju će biti uloženo oko pola milijarse evra.



Da bi igrali protiv Eibara, Valensije, Majorke, Hetafea, Alaveša i Viljareala u treing centru, na pomenutom terenu moraće da pojačanje osvetljenje, da dobave nove panoe za pokretne reklame, i da uvedu VAR tehnologiju.











Najzanimljivije od svega, ako prođu Siti u revanšu osmine finala Lige šampiona (male su šanse, izgubili su kod kuće prvi meč), oni će i ostatak evropskih takmičenja u avgustu igrati takođe u trening centru, bez obzira što je u pitanju Liga šampiona jer nemaju nikakav interes da organizuju mečeve na praznom "Bernabeu".



Kako će sve izgledati, ostaje da vidimo, pogotovo, jer će i u novom ciklusu Lige šampiona, makar do zime (ne zna se kada će početi nova sezona) Real nastaviti da igra na "Alfredo di Stefano".





Inače ovaj stadion koristi druga ekipa, Real Kastilja i on ima 6000 mesta.