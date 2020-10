Ozilovo "NE" skupo košta Arsenal, Nemac dobio nove milione!

Arsenal nastavlja svoje muke sa Mesutom Ozilom.Pre nekoliko dana stigla je ponuda koja bi itekako zadovoljila "tobdžije", A l Nasr je ponudio 5.000.000 funti na ime obeštećenja za Nemca , međutim on je odbio da se preseli u Saudijsku Arabiju.I ne samo to, Arsenal je morao da plati svom najplaćenijem fudbaleru čak 8.000.000 funti prošlog meseca.Radi se o bonusu za "lojalnost" što je stavka koja stoji u ugovor koji ističe narednog leta, Ozil nije promenio sredinu i zbog toga mu sleduje ogroman novac.Naravno, u trenutku potpisivanja to se činilo kao dodatan motiv da fudbaler ostane u klubu, ali su se stvari okrenule vrlo brzo...