Ozilova ispovest - "Već dve godine pokušavaju da me unište!"

Mesuta Ozila nismo videli na terenu još od marta, tokom pauze je pak igrao na prijateljskom meču protiv Brentforda u sklopu priprema za povratak PL, ali je onda usledila povreda tako da kreativac nema niti jedan minut po restartu šampionata.



Ove sezone ima skroman učinak od 23 utakmice sa učinkom od gola i tri asistencije. Tokom sezone su postojale spekulacije da će otići u Tursku, sa Arsenalom mu je ostao još jedna godina ugovora. Podsetimo Nemac je najplaćeniji "tobdžija" sa nedeljnim primanjima od 350 hiljada funti. 31-godišnjak je jedan od igrača koji je odbio smanjenje plata zbog situacije oko korone, ali tvrdi da nije jedini to uradio - već samo bio najpogodnija meta za medije.



"Kao igrači uvek želimo da pomognemo, ali trebalo nam je više informacija, mnoga pitanja su bila bez odgovora. Svi su bili složni za smanjenje dok je postojala velika nesigurnost, pristao bih i na veće smanjenje ako je bilo potrebno, ukoliko je stvar oko fudbala i finansija bila jasnija. Nas su požurivali da pristanemo na to bez ikakve konsultacije. Bilo ko u ovoj situaciji zaslužuje da zna više, šta se dešava i gde ide novac. Bili smo bez detalja, trebalo je da samo da odlučimo što pre"













"Bilo je prebrzo za tako važnu stvar uz dosta pritiska. Nije bilo fer, pre svega prema mlađim igračima, i zato sam odbio. Imam bebu kod kuće, imam obaveze prema porodici ovde, u Turskoj i u Nemačkoj - prema mojim humanitarnim organizacijama, počeo sam i novi projekt za podršku ljudima u Londonu, to je bilo iz srca ne zbog publiciteta. Nisam bio jedini igrač koji je odbio, ali je samo moje ime provlačeno kroz medije. Verovatno je to zato što sam to ja, neki ljudi pokušavaju da me unište već dve godine, rade na tome da udalje navijače od mene i naprave neistinitu sliku. Verovatno je ova odluka uticala na moje prilike na terenu, ne znam. Nisam uplašen da govorim o onome što mislim da je pravedno i kada pogledate šta se sve izdešavalo sa poslovima možda i jesam bio u pravu", izjavio je Ozil za engleski Atletik.



Nemački internacionalac je takođe potvrdio kako će ispoštovati ugovor sa "tobdžijama" do kraja, ali kako to neće biti puko 'odrađivanje' poslednje godine. Ostaje da se vidi da li Arteta ima mesta u svom timu za Ozila naredne sezone.