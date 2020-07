Ozil baš nervira "Tobdžije", ima ponude, a što ne odlazi?

Otkako je sezona u Premijer ligi nastavljena posle pauze zbog pandemije korona virusa, Ozil nije odigrao nijednu utakmicu. Spekulisalo se da će bivši nemački reprezentativac zbog toga potražiti novi klub, ali je njegov menadžer Erkut Sogut rekao da će Ozil ostati dok mu ne istekne ugovor, pre nego što ode u Tursku, Aziju ili SAD.



"Mislim da neće biti promene u slučaju Mesuta Ozila do leta 2021. godine. On ima ugovor. Nema promene. Ostaće u Arsenalu, a 90 odsto će otići iz kluba 2021. Mesut u Aziji, Americi ili Turskoj? Da, možda", naveo je Sogut za Ivning Standard, preneo je Eurosport.



Ozil je 2013. godine iz Real Madrida prešao u Arsenal i do sada je za londonski klub odigrao 254 utakmice i postigao 44 gola. Sa klubom je osvojio tri FA kupa i Komjuniti Šild.



Tokom karijere igrao je još za Šalke i Verder, kao i za reprezentaciju Nemačke. Odigrao je 92 utakmice za Nemačku, postigao je 23 gola i osvojio Svetsko prvenstvo 2014. godine, a četiri godine ranije treće mesto na Mundijalu.