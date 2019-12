Ovo se zove patriotizam, Dušan Bajević za nula maraka!

Proslavljeni reprezentativac i cenjeni stručnjak Dušan Bajević nedavno je preuzeo selekciju Bosne i Hercegovine.



Nakon odlaska Roberta Prosinečkog, legendarni "Princ sa Neretve" se prihvatio velikog izazova - baraža za plasman na EURO 2020.



I ne samo to, prema pisanju portala Tuzlanska.ba, Bajević je zatražio da tu funkciju obavlja besplatno.



Nekadašnji trener Crvene zvezde je dogovorio saradnju do kraja marta kada se i igra baraž, pa nije želeo da naplati svoje usluge.



Ipak, po zakonu on ne može da radi bez naknade i savez će pronaći rešenje da ga isplati.



"Zmajeve" u polufunalu čeka duel sa Severnom Irskom u Zenici, a ukoliko pobede igraće na istom mestu finale sa boljim iz okršaja između Slovačke i Republike Irske.