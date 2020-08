Ovo se Junajtedu nije desilo preko 30 godina!

Fudbaleri Mančester junajteda nisu uspeli da se domognu finala Lige Evrope, kako su u polufinalu poraženi od Sevilje sa 2:1.Poveli su iz penala, ali su strpljivi Španci preokrenuli rezultat i došli do novog finala svog omiljenog takmičenja.Više o samom susretu u prilogu.Za Junajted je ovo bilo treće polufinale ove sezone, najpre su u polufinalu Liga kupa izgubili od gradskog rivala Sitija, potom u polufinalu FA kupa od Čelsija i sada od Sevilje u polufinalu LE.Solskjer je tako ispustio tri prilike da se ove sezone bori za trofej.Da stvar bude još gora, ovo je treća sezona "Đavola" bez većeg trofeja, najduži niz bez glavnih odličja još od četvorogodišnjeg niza od 1985. do 1989. godine.Uskoro počinje nova sezona, igraće se na "Old Trafordu" ponovo i Liga šampiona, jasno je da jedino to još uvek čuva Solskjera na klupi "Đavola".