Ovo samo Klopu može da se desi, pijanstvo, propušten poziv, kako ubediti prvo ženu, pa Liverpul?!

Jirgen Klop ima mnogo neverovatnih priča, jednu je ispričao u vezi sa dolaskom u Dortmund.



Naime, on je imao dogovor sa Majncom da ako uđu u Bundesligu ostanu, to se nije desilo.



"Usledila je luda žurka, oproštajna, pa, nismo baš bili svi u dobrom stanju jutro posle", kaže Klop.



Ali, onda sam video telefon i pokazivao je 20 propuštenih poziva, video sam da me je zvao čovek iz Dortmunda.



"Jasno, uvek sam želeo u Dortmund, zbog tradicije, najboljih navijača, svega što taj klub predstavlja", priseća se Klop.



"Ali onda su mi izneli ponudu, i bio sam baš razočaran. Zarađivao bih manje nego u Majncu. Štedljivi ljudi, dovode trenera iz druge lige i onda je jasno da hoće da ga plate manje", objasnio je Klop.









"Rekao sam im, ljudi hoću da dođem, ali nemojte da me potcenjujete, šta će drugi misliti. Posle su malo podigli ponudu pa sam otišao u Borusiju", smeje se Klop.



A kada ga je zvao Liverpul?







"Pa to je osećaj kao kada sam video svoju ženu i rekao sebi, moraš da je nateraš da se uda za tebe. Menadžer mi je rekao za ponudu, bio sam na odmoru, ali sam pomislio prvo na to, kako sam ubedio ženu tako ću i Liverpul".



Uspelo je.



Nije to prvi Klopov susret sa Engleskom.



"Kako klinac 18-godišnjak sam sa rođakom otišao na učeničku razmenu. Bilo je super, hrana odlična, naročito doručak, ali vreme je bilo čisto sranje", kaže na sebe karakterističan način Klop.



Bilo je to pre 34 godine, Liverpul je tada osvojio titulu, i sada će sa mnogo starijim Klopom, ali jedno se nije promenilo.



"Vreme je i dalje užasno", smeje se Klop.