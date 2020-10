Ovo nikad niste čuli, SEDMI put otpušten i to od istog kluba!

Da li ste čuli za nekadašnjeg fudbalera Juventusa po imenu Nikolo Napoli?



Radi se o bivšem defanzivcu kojeg je put naveo u Rumuniju nakon igračke karijere koju je završio 1997. godine.



Već 2004. godine kada je dobio licencu seo je na klupu Krajove, ali je nakon par utakmica otpušten. Nije imao klub sve do 2007. godine kada je ponovo došao na istu klupu i zadržao se tamo dve godine kada je dobio novi otkaz.



Nakon Brašova i Ploeštija, Napoli seda ponovo na klupu Krajove 2011. godine. Nije dugo bio tamo, ponovo je otpušten.



Seo je na klupu Turnu Severina, bio tamo jednu sezonu, da bi usledio novi poziv Krajove koji nije mogao da odbije. Odradio je sezonu i onda, pogađate, dobio otkaz.



Nakon Politehnike Jaši, ponovo su ga zvali iz Krajove. Ovoga puta kao tehničkog direktora gde se nije snašao, dobio je otkaz.



Krajova ga je zvala na mesto trenera 2018. godine, ali je trajao samo do 2019. Početkom 2020. godine dobio je novi posao, njemu dobro poznati, ali je ostao samo do oktobra, dobio je novi otkaz.



Former Juventus defender Nicolo Napoli was sacked by FCU Craiova. For the 7th time. Seventh time! pic.twitter.com/FzQdQVniRl — Emanuel Roşu (@Emishor) October 12, 2020