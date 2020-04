Ovo nikad nije bilo, NBA legenda na čelu slavnog fudbalskog kluba!

Toni Parker je već zašao u upravljačke vode.



Legenda francuske košarke i čovek koji je 4 puta bio NBA šampion sa Sparsima je sada predsednik ASVEL-a, najboljeg francuskog kluba, a takođe je većinski vlasnik Lion basketa, ženskog košarkaškog kluba.



Da li će tu biti kraj?



Izgleda da neće, Parker ima velike planove, a pominje se da bi mogao da bude novi predsednik fudbalskog kluba.



Lion bi mogao da ostane bez Žan-Mišel Aulasa u budućnosti, i on sam je istakao da planira uskoro da se penzioniše i to za četiri godine kada napuni 75.



"Ne bih mogao to da odbijem da mi ponude jednog dana upravljanje Lionom. Znam da moram mnogo da naučim. Čast mi je da Žan-Mišel razmišlja da baš meni ustupi stolicu", rekao je Parker.