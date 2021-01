Ovo može samo kod Intera, da li će borbu za "Skudeto" odneti pandemija?!

U Interu su propustili veliku priliku da zasednu na čelo tabele, nisu dobili devetu u nizu, pali su u Đenovi, Juventus im je učinio uslugu na "San Siru".



Ali, mnogo više od poraza brine finansijska situacija. Naime, nisu likvidini, četiri plate kasne, a klub je zatražio odlaganje roka koji je polovina februara.



Pisali smo već, pandemija, veliki gubici Suninga, nesposobnost da se privuku sponzori u uslovima finansijske krize, čak ni mlađe kategorije, odnosno trener nisu primili platu.



Šta će učiniti gazde?



Pregovori o prodaji sa fondom iz Katara su propali pre početka, Kinezi su tražili 960 miliona evra za klub, to niko neće platiti. Potrebno je obezbediti dva kredita do kraja sledeće godine kako bi se refinansirali dugovi i isplatile obaveze. Nadali su se da će Alibaba, odnosno Džek Ma ući kao manjinski vlasnik, ali od toga nema ništa, za sada.



Zbog toga je i kupovina igrača zabranjena tema, problem je sada povreda D'Ambrosija, strahuje se da je pokidao ligamente. Za Eriksena nema ponuda, Konte insistira da se dovede novi golman, Muso iz Udinezea, ali i kredibilna zamena za Lukakua.



No, za sada su male šanse, moraju prvo da prodaju igrače što u januaru nije lako.







U svakom slučaju, gledajući sinoćnji derbi, Inter ima solidne šanse za "Skudeto" jer Milan nije delovao kao tim koji može da osvoji titulu, Juventus se vratio u trku, ali "plavo-crni" imaju solidnu prednost, plus Juve će za manje od mesec i po ponovo na teren u Ligi šampiona...