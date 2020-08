Ovo može samo Ibra, velika promena i rizik karijere, hoće li uspeti?

Zlatan Ibrahimović ostaje u Milanu. Iako je Rajola dvosmislenih porukama probao da podigne "hajp", ipak je dogovoren novi ugovor, oko 6.5 miliona sa bonusima, kako bi Zlatan bio najplačeniji u ekipi.



On je sam napisao na Instagramu da se "sprema oluja", najavio da će se nešto desiti, ali u pitanju je samo ozvaničenje postignutog dogovora.



Danas ili sutra će Šveđanin stići sa mora u Lombardiju kako bi potpisao ugovor, priključio se ekipi i počeo pripreme za novu sezonu.



Ono što je zaista novo je broj, on će nositi "devetku".



U Milanu, od vremena Pipa Inzagija, ali i ranije sa Veoma i Van Bastenom, da ne idemo u prošlost, broj ima kultni status.



No, posle odlaska Super Pipa, on znači i prokletstvo za sve koji su na nasleđivali. Alešandre Pato se više lečio nego igrao, kada je uzeo broj nije dao ni jedan gol, pre nego što se vratio u Porto Alegre.



Alesandro Matri koji je u Juventusu dobro igrao se vratio u klub u kome je počeo, pripala mu je "devetka", ali se kratko zadržao, samo jedan gol.



Pazite sada, Lapadula koji je bio opšte iznenađenje kao pojačanje kluba je bio promašaj, Luiz Adrijano samo četiri puta pogodio mrežu u 33 utakmice, Matija Destro 3 u 15, Andre Silva je promašaj od 40 miliona, Pjontek je plaćen 25, dobro je počeo, a onda nestao, sada je daleko od Milana.











Dakle, u ovom trenutku je jasno, "devetka" je prokleta, ali Pipo Inzagi kaže da je Ibra rođen da istera čini.



"Ako neko može da to izbriše onda je Šveđanin u pitanju. Za mene to prokletstvo ne postoji, jer veliki igrači su uvek iznad toga. Nisu bili u redu zahtevi da se povuče moj dres, jer kada ga nisu povukli posle Van Bastena, onda ni ja to ne zaslužujem. U pitanju je veoma važan broj, ali kada se u njemu daju golovi. Tako, posle Van Bastena, Vea, posle Liberijca ja, nismo osećali težinu dresa jer smo davali golove. I Ibra će istim putem", uverava Filipo Inzagi.