Ovo makar znamo? Novi trener PSŽ biće Italijan, tri imena u igri!

Tuhelu se bliži kraj u Pari Sen Žermenu, videćemo hoće li izdržati do kraja sezone, mnogo zavisi i od revanša protiv Dortmunda, a izgleda da se zna da će trener "Svetaca" biti Italijan.



To izostavlja Poketina iz konkurencije, izgleda da on čeka mesto u PL, možda na klupi Sitija ili Junajteda.



Leonardo želi trenera iz Italije i navodno je napravio listu od tri kandidata. Prvi je Maks Alegri, koji nema posao, ali će se verovatno vratiti na klupu od naredne sezone.



Međutim i on čeka ponudu iz PL.



Sada se pojavilo ime Inzagija koji čini čuda sa Laciom, mogao bi da dobije ponudu iz snova, Leonardo smatra da njegova vizija fudbala odgovara projekciji onoga što žele Parižani.







I treće ime je neočekivano, Mauricio Sari. On trpi kritike u Juventusu, ali čini se da Juve, za razliku od PSŽ nema potrebne igrače za "Sarizam" i da ako ne ostane posle leta ulazi u konkurenciju za mesto trenera, tim pre što bi Leonardo mogao da mu dovede Alana ili Žorginja, igrače kakvo su mu potrebni na sredini, plus naravno Paredesa i Veratija koji se uklapaju u njegov sistem.



Dakle, tri Italijana na meniju, sigurno je da Tuhel neće ostati, a priča se da se još jesenas dogovorio sa Bajernom iz Minhena, posle smene Kovača.