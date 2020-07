Ovo još nismo videli - Real steže kaiš, Perez odustao od "Galaktikosa"!

Sinoć je Real Madrid i zvanično overio titulu prvaka Španije, obično nakon toga sledi spremanje za veliko letnje trošenje, ali to ovog leta neće biti slučaj.



To je potvrdio i prvi čovek "kraljevskog kluba" Florentino Perez.



"Neće biti velikih pojačanja ovog leta. Ne možemo da tražimo od igrača da pristanu na smanjenje plate 20 odsto, a da onda dovodimo skupa pojačanja. Mbape? Može da sačeka, Real će se svakako vratiti na tržište gde kupuje samo najbolje na svetu. Ipak, prioritet je borba sa posledicama pandemije", iskren je bio Perez nakon osvojene titule.



Prošlo leta Madriđani su potrošili skoro 350.000.000 evra na pojačanja, slično se očekivalo i na kraju aktuelne sezone, međutim pandemija koronavirusa usporila je dešavanja na fudbalskoj pijaci.



Posledice je osetio i, po mnogim parametrima, najmoćniji klub na svetu, sada su se odlučili na štednju, ali nema sumnje da će za godinu dana biti potpuno drugačije ako se stanje sa pandemijom ne pogorša.



Zinedin Zidan je jasno stavio do znanja da bi u svojim redovima voleo da vidi Kilijana Mbapea i Pola Pogbu, Perez nema ništa protiv da napravi novu generaciju "Galaktikosa", međutim navijači će morati da se strpe...