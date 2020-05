"Puma" je preuzela posao od "Najkija" kada je oblačenje Mančester sitija u pitanju i odmah napravila nešto totalno drugačije.



Oni su objavili kako će izgledati treći izbor za narednu sezonu, garnitura koja je blago rečeno čudna.



Pogledajte i uverite se sami...





LEAKED: The final design of the 2020/21 #ManCity third kit set to be released in July/August 2020.



