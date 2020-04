Ovo je sad ozbiljno, Junajted rezervisao "sedmicu"!

Izgleda da je Džejdon Sančo odlučio.



Naime, on ima svojevrsni pakt, odnosno obećanje predsednika Vackea da će ga pustiti po razumnoj ceni u veći klub, odnosno da se vrati u PL.



Prema informacijama "Bilda" Dortmund mu nudi da produži ugovor na još godinu dana, da sačeka bolja vremena na fudbalskoj pijaci, ali Englez insistira da se vrati u domovinu.



Na putu je da pređe u Mančester Junajted, to je jedina realna opcija, neće natrag u Siti, a nije zainteresovan za Čelsi.



Sančo košta oko 100 miliona evra, mada Junajted pokušava da smanji cenu, a prethodno proda Pogbu i još par manje važnih igrača.



Ono što je jasno je da bi uz Griliša, Sančo trebalo da bude najveće pojačanje, a da je čak klub ostavio "sedmicu" koja nije mnogo dobrog donela Aleksisu Sančezu za Sanča.



Ovo je mitski broj u Junajtedu, međutim, vratiće se i Sančez, klub pokušava da ga se oslobodi, ali on ima platu sa bonusima od 25 miliona evra i nema šanse da neko hoće toliko da ga plati. Isto tako, sigurno je da Inter neće otkupiti njegov ugovor.











U svakom slučaju, Sančo je meta broj jedan, i on sam je već saopštio čelnicima "milionera" svoju odluku pa je sada na klubovima da se dogovore.