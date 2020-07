Najbolji igrač Arsenala i kapiten ove nove generacije Pjer Emerik Obamejang će ostati u Arsenalu samo pod jednim uslovom, a to je dosta novca.



Obamejang igra fantastično, posle ona dva gola Mančester sitiju su i njegovi apetiti porasli i mogao bi da traži još više kada je novi ugovor u Arsenalu u pitanju.



Sadašnji ga drži u klubu sve do 2021. godine, što znači da je vreme za pregovore.



Obamejang ima 180 hiljada funti nedeljno, a koliko mu Arsenal nudi za novi?



Čitavih 250 hiljada funti, plus bonuse.



Obamejang ima 31 godinu, nema titulu u svojoj karijeri, osim kupova nema trofeje, pa bi zbog toga mogao da odbije Arsenal.