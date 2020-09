Ovo je baš brzo, igrači se pobunili protiv Murinja, metode više ne prolaze!?

Izgleda da problemi počinju da se gomilaju u Totenhemu. Medeni mesec je odavno prošao, samo prošla sezona je nekako bila "restl" Poketina, Murinjo je obećavao da će se ove videti njegov rad.



To je ona čuvena "druga sezone" za Portugalca, doduše, sve manje se o tome priča, a posle poraza od Evertona na startu, skepsa je prerasla u otvorenu sumnju.



Mnogi smatraju da je on "prošlost" i da mu je ostalo jedino da zabavlja javnost izjavama, ali da se takav rečnik mogao tolerisati kada pobeđuje, sada svima bode oči.



Totenhem je doveo Doertija i Hojberga i rezervnog golmana Harta, ali nije uspeo da se oslobodi prekobrojnih, Murinjo i dalje traži napadača, ali ne uspeva da nađe nikoga ko bi pristao da bude alternativa za Kejna.



No, u prvi plan su izbili drugi problemi.



Naime, igrači su nezadovoljni, nakon što ih je nazvao "lenjima" posle poraza od Evertona. To je dodatno raširilo crv sumnje u svlačionici.



Engleski mediji pišu da Murinjo prebacuje krivicu na igrače, Ben Dejvis kaže da je dao sve od sebe i da poraz nije posledica odsustva želje. Trener traži opravdanje u lošim pripremama zbog korone, samoizolaciji igrača poput Kejna, videlo se i u utakmici Engleske da nije spreman. Uz to, tradicionalno loše igra na početku sezone, teško ulazi u formu.







Međutim, ono što deo igrača veruje je da je Murinjo taktički potpuno nadigran od Anćelotija i da sigurno ima velikog udela u porazu. Neki mlađi igrači veruju da neće dobiti šansu jer trener jednostavno ne voli da forsira klince, uostalom Ndombele najveće pojačanje kluba, odnosno najskuplje u istoriji, nije ni neiskusan, ima 23 godine, Murinjo njemu i Sesenjonu retko pruža priliku. Parota i Skipa je poslao na pozajmice, to je navodno iznervirao i ljude u klubu.



Sledi kvalifikacioni duel sa Lokomotivom iz Plovdiva, ali ključ je duel sa Sautemptonom sledećeg vikenda. Ako "Pevci" ne pobede opasne "Svece", čini se da bi Murinjo mogao da oseti i prve pukotine u odnosu, ne samo sa ekipom već i predsednikom Levijem.



Kredita nema mnogo, ali ima jak ugovor, samo mnogi misle da je Totenhem njegova poslednja šansa i da posle toga više neće biti zanimljiv nikome u klupskom fudbalu u najjačim ligama...