Ovo ima samo u Italiji, Juve odbio titulu, čitava stvar će na sud!

U Italiji nema znakova smirivanja krize, a karantin još ne daje rezultate. Stručnjaci tvrde da će zabrana biti još najmanje par nedeljam a zatim sledi oporavak i postepeno otvaranje, koje se neće završiti pre leta.



To upravo stavlja fudbal pred dilemu, ako takmičenje ne počne do juna, a prazne tribine su izvesne, sve je više zahteva da šampionat bude završen, odnosno prekinut.



Jedna od opcija je da zavesa padne prema sadašnjem stanju na tabeli, odnosno da Juventus bude prvak, a Lacio, Inter i Atalanta uđu u Ligu šampiona.



To bi izazvalo mnogo kontroverzi, možda završilo i na sudovima, ali iz Juventusa su već poručili da oni "skudeto" neće prihvatiti, i da nema potrebe da se titula dodeljuje bilo kome.



To izbija adut iz ruku Lacija, međutim, oni tvrde da Juventus i Inter miniraju nastavak prvenstva jer su pustili strance, i žele da spreče drugoplasirani Lacio da osvoji titulu. Lotito tvrdi da bi uz obaveze u Evropi, Juventusu bilo teško da sačuva prvo mesto.



Varnice prskaju na sve strane, Anjeli i braća Elkan, vlasnici Juventusa čak Lotita zovu "epidemiolog", a samo tri ili četiri direktno zainteresovana kluba su na strani Rimljana. Žele da igraju Napoli, Kaljari, Frozinone koji se boji da bi samo dva kluba mogla da uđu, oni su treći, a da SPAL i Breša ispadnu. Sa druge strane SPAL i Breša ne bi da igraju, ali bi da se šampionat proširi na 22 ekipe.









U svakom slučaju, oni kojima ne bi odgovarao završetak prvenstva će podneti tužbu, regionalni sudovi u Italiji su pristrasni, to bi moglo da znači da se blokira sledeće prvenstvo ili da Lega popusti pred ucenom, da sledeće godine bude 22 kluba, s tim što bi ispalo pet, a ušla tri u leto 2021.



Tome se protive oni najmoćniji koji dodatno žele da smanje ligu, da je vrate na 18 klubova, kako bi koncentrisali kvalitet, ali i rasteretili svoje zvezde.