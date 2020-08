Ovo ima samo u Interu! Kraj za Kontea, poznat već naslednik?!

Kako sada stvari stoje, Antonio Konte odlazi iz Intera.



U noći nesrećnog poraza protiv Sevilje, osećala se arija rastanka.



"Imamo različite poglede, moram da razmislim, fudbal ili porodica. Sada ćemo odmoriti glave, za par dana pričaću sa klubom", rekao je gorko trener Intera.



Poraz nije problem, već odnosi u klubu, svađa sa Marotom više nije tajna, a reči posle Atalante i nipodaštavanje rada u klubu proteklih godina teško su pogodili Kineze.



"Nije u pitanju ogorčenje, već različito viđenje ove sezone i situacije i meni se to ne sviđa. Ali nema ni jeda, u to vas uveravam", ponavlja je Konte.



"Odluka je na predsedniku, ne želim ponovo ovakvu sezonu", pričao je trener u zagonetkama.



O čemu se radi?



Navodno je nezadovoljan tiče što se ne pita oko pojačanja, veruje da je propuštena velika šansa za titulu jer zimus nisu dovedeni igrači po njegovoj željim pre svih Vidal, nego Eriksen koga i ne ceni. Uz to, on smatra da je klub nemoćan u fudbalskim organima, aludirajući na suđenje.











Predsednik Ženg je rekao da je sezona pozitivna, da je Konte odradio sjajan posao, ali da će u narednim danima razmišljati o budućnosti.



Naslednik, ako Konte ode se zna, Maks Alegri će sesti na klupu, čovek koji se nikada ne sukobljava sa upravom i ume da drži situaciju pod kontrolom.



Recimo i to da nije jasno da li će Inter otpustiti Kontea, jer bi to značilo da treba da mu isplate ogromnih 40 miliona, ili će on dati otkaz što je malo verovatno. Postoji možda opcija sporazumnog raskida, ali zbog čega bi Konte to radio, niti ima ponuda, niti planira da nekoga vodi naredne sezone...



Bilo kako bilo, naredni dani doneće razrešenje, ali kako sada stvari stoje, Inter će sa novim trenerom u novu sezonu...