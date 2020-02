Ovo ima samo u Barsi, zbog čega su navijači zviždali timu?

Stariji se sećaju devedesetih i jedne situacije u kojoj je legendarni Hoze Marija Bwkero vratio loptu unazad ka golmanu. Stadion je eksplodirao od nezadovoljstva, iako je Bakero samo primenjivao Krojfovu taktiku kruženja lopte i kretanja od početka dok se ne pronađe rupa. Ali, ti sami počeci Johana Krojfa nisu baš bivali dobro prihvaćeni od navijača koji su navikli na jurcanje napred i bezglave napade.



Kasnije je Krojf nametnuo svoj stil koji je u Barseloni postao dogma. Uspesi koji su usledili u stvari su uverili neverne da je posed uslov svih uslova, toga se Barsa drži i danas.



Ali, sinoć protiv Hetafea, istorija se ponovila, 69 dodavanja, počeli su i završili kod Ter Štegena, što je izazvalo zvižduke na "Kamp Nou".



Setijen je objasnio reakciju navijača.









"To su simptomi nervoze i tenzije zbog neizvesne utakmice, morali smo tokom vođstva da kontrolišemo loptu, to jeste rizik da počinjete napad od golmana i to ćemo nastaviti da radimo", kaže novi trener Barselone.



Ali, neki komentari kažu da su navijači, jedan deo sociosa nezadovoljni situacijom u klubu, previranjima, sukobima Mesija i Abidala, politikom Barselone i zauzimanjem pozicija pred izbore za predsednika, pa je to razlog.



Bilo kako bilo, Barsa je dobila, prišla na bod Realu koji ima meč manje, večeras će ugostiti Seltu.