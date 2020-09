Ovo će biti Barsina odbrana na Mesijeve reči!

Lionel Mesi će narednih godinu dana provesti u Barseloni, a nakon toga će promeniti klub, to je ishod dugih pregovora, previranja, ubeđivanja i tumačenja ugovora.



Argentinac je imao nameru da ode, rečeno mu je da ima odrešene ruke, a na kraju je predsednik kluba Bartomeu bio taj koji je okrenuo ploču i nije dozvolio Mesiju da ode, jedini način je bio plaćanje klauzule od 700 miliona evra, što je, naravno, nemoguće.



Postojao je način, a to je sudski proces, Mesi bi dobio Barselonu na sudu, ali je istakao da ne želi da tuži svoj voljeni klub i da će popustiti tako što će odraditi ugovor do kraja, a to je još jednu sezonu.



Kako će Barsa i predsednik reagovati na sve ovo što je Mesi izneo u javnost?



Na jedini mogući način, ćutanjem.



To je potez koji će smiriti situaciju, dalja raspravka oko Mesija bi bila velika greška, jasno je to svima u klubu.



Vreme je za fokusiranje na teren.