Ove reči bi trebalo da interesuju Jovića - Zidan najavio korake Reala u prelaznom roku

Trener Real Madrida Zinedin Zidan nije želeo da pridaje veliki značaj eventualnim promenama u timu do kraja sezone.



Blizi se zimski prelazni rok, što je uvek interesantna tema kada je reč o transferima u velikim evropskim klubovima.



Ovo pitanje nije zaobišlo ni Zidana, koji je naglasio da će Real morati da živi do kraja sezone sa timom kojim trenutno raspolaže.



"Promene igračkog kadra na leto? Znamo da nikad ne smemo stati. Igrači bi trebalo da znaju da su uvek uključeni. Sada imamo ovaj ti i trebalo bi da živimo sa njim do kraja sezone. Ne bi trebalo ništa da menjamo" - rekao je Zidan na konferenciji pred duel protiv Alavesa u subotu uveče.



Zatim se dotakao mogućih promena u januaru.



"Neću da razgovaram o ovoj stvari. Želimo da svi naši fudbaleri budu u takmičarskom ritmu" - zaključio je Zidan.



Real u subotu od 21 sat dočekuje Alaves nakon pobede protiv Intera u Ligi šampiona.