Ovako ne ide, samo Princ Junajted spasava!

Novi mršavi remi za Junajted, oni nijednog trenutka nisu delovali kao bolja ekipa od Vulvsa, nisu dali gol, i iako je Bruno Fernandeš pojačanje, daleko od toga da će jedan igrač rešiti problem.



"Pomerili su gol siguran sam, zbog toga Dalo nije doneo pobedu", rekao je Solskjer, nikome nije bilo jasno da li je u pitanju loša šala ili je ozbiljan.



On je čestitao svom timu na dobroj igri, i dodao da će Fernandeš biti veliko pojačanje, ali da napadači moraju bolje da se kreću kako bi mu ponudili opcije u organizaciji igre.



Mnogi ipak smatraju da je Norvežanin potrošen.



"On je dao šta je mogao, ne ide. Jednostavno, Junajted ne može ništa da promeni, ne znam zbog čega je čestitao igračima, nisu zaslužili da pobede Vulverhempton", rekao je Džejmi Rednap i dodao da je bilo najbolje da Junajted zameni Solskjera.



Navijači se, kao i obično, u ovakvim situacijama nadaju čudu. I dalje se provlače vesti da princ Muhamed Bin Salman želi da kupi klub, da su Glejzeri sada spremniji da prodaju jer "Đavoli!" gube vrednost, a ni ostale firme im baš ne stoje dobro.



Junajted je oslabio transfer budžet za leto, koliko će doneti Igalo koji na pozajmicu stiže iz Kine videćemo, ali navijači su kivni na Marsijala koji dugo igra loše. Mnogi smatraju da Solskjer nema dovoljno hrabrosti da gurne Grinvuda od početka.



Mete kluba ostaju Sančo i Kulibali na leto, ali pitanje je koliko će imati novca. Ako Saudijci preuzmu klub to ne bi trebalo da bude problem, naime Bin Salman koji pregovara oko kupovine Njukasla je čovek koji poseduje ogroman novac i zamenik je kralja Saudi Arabije. Njegovo lično bogatstvo je oko 3 milijarde dolara, ali ima neograničene resurse Saudi Arabije.



Naslednik je krune, naslediće oca kralja Salmana.



Sa takvom zaleđinom, Junajted bi imao neograničena sredstva i krenuo u trku sa Sitijem, ali bez obzira na to, za sada nema pregovora, a vreme prolazi...



Geri Nevil kaže da ovaj Junajted ne može daleko.



"Nemaju kvalitet u napadu, kada pogledate Marsija, Džejms, Mata, ili Marsijak, Džejms, Pereira, to je slabo za ozbiljne klubove i slabo za Englesku", iskren je Nevil...