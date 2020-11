"Ovaj grad večeras plače", pogledajte kako je Napulj ispratio najvećeg kojeg je ikada imao!

Bivši predsednik fudbalskog kluba Napoli Korado Ferlaino rekao je danas da je Dijego Maradona godinama predstavljao duh grada Napulja.Legendarni fudbaler Dijego Maradona umro je danas od srčanog udara u 60. godini. Mnogi tuguju zbog smrti legendarnog fudbalera, kako u Argentini tako i u Napulju, gde je Maradona igrao od 1984. do 1991. godine i postao legenda kluba.On se smatra jednim od najboljih igrača svih vremena, a u Napulju i više od toga. Predvodio je Napoli do jedine dve titule u Seriji A, 1987. i 1990. godine, razbudio je pobednički duh navijača i približio grad i klub Milanu i Torinu.rekao je bivši predsednik Napolija Korado Ferlaino, koji je bio vlasnik kluba kada je Maradona za njega igrao.Po objavljivanju vesti o smrti Maradone, hiljade Napolitanaca izašlo je na ulice da upale sveće i odaju mu počast. Mnogi od njih stajali su pored murala sa njegovim likom, obučeni u plave dresove sa brojem 10.Gradonačelnik Napulja Luiđi De Magistris odmah je predložio da stadion San Paolo dobije ime po legendarnom Argentincu. On je naredio da svetla na stadionu budu uključena preko noći., naveo je De Magistris.Za sedam godina u Napoliju, Maradona je osvojio i Kup Uefa 1989. godine. On je u Napulju navodno postao i zavisnik od kokaina., naveo je De Magistris.Od Maradone se oprostio i ministar sporta Vinčenco Spadafora, koji je iz Napulja., rekao je ministar.