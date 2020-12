Otrežnjenje za "redse" - "Moramo prestati da otaljavamo posao!"

Juče su šampioni stali posle drugog poluvremena, "vrećice" su prikazale dosta bolju igru i u duhu Oldrajsovih ekipa iznenadile favorita i zaradile vredan bod na "Enfildu" (1:1).



Vremena za odmor nema mnogo, već 30. decembra se putuje na megdan Njukaslu - Klopovi momci su i dalje lideri sa tri boda više od Evertona koji danas dočekuje Mančester Siti.



Meč protiv VBA će sigurno poslužiti za nauk.



"Kada otaljavate dobijete to što zaslužite. Kada igrate protiv Oldrajsovog tima znate da će iskoristiti minimalnu šansu. Stvorili smo dosta prilika u prvom delu igre i onda je u drugom poluvremenu delovalo kao da ne želimo to ponovo da radimo. Zabušavali smo. Svako od nas je napravio grešku tokom drugog poluvremena, što ne sme da se dešava. Svaka čast Vest Bromu kako su igrali drugo poluvreme. Znate da će pokušati da vas frustriraju i umrtviti igru, napasti iz kontranapada. Nismo im dozvolili to tokom prvog poluvremena i onda se njima podiglo samopouzdanje što je duže bio rezultata 1:0. Trebalo je da bude 2:0, 3:0 možda i 4:0 na poluvremenu za nas. Uzećemo bod i nastaviti. Ne možemo žaliti, ali jeste bilo ogromno razočarenje", izjavio je Robertson.