Otpustili legendu Barse pred duel sa Realom!

Fudbalski klub Espanjol otpustio je i svog trećeg trenera ove sezone, pošto je Abelardo i zvanično otpušten posle poraza od Betisa u četvrtak.



Espanjol je upravo saopštio rastanak saradnje sa legendom Barse, trenerom koji je prethodno obavljao odličan posao u Sporting Hihonu i Alavesu.



Abelardo nije uspeo da podigne ekipu, i on je već treći trener koji je ove sezone ostao bez posla u Espanjolu, pošto su prethodno "leteli" Pablo Maćin i Galjego.



Abelardo je došao da vadi kestenje krajem decembra, ali nije uspeo da pobegne sa dna tabele.



Njegovo mesto do kraja sezone zauzeće dosadašnji sportski direktor Rufete, ali teško da će i on nešto uspeti.



Espanjolu se smeši ispadanje u Segundu, pošto je poslednji na tabeli sa 24 boda, dok Eibar kao prvi iznad crte ima 32.





Zanimljivo, Espanjol, koji je uvek bio naklonjeniji Španiji i Real Madridu, kao španski klub iz Barselone, baš sutra dočekuje "kraljevski" klub.







Katalonci već grme da ništa nije slučajno, što je legenda Barse Abelardo, baš danas dobio otkaz, te da nije tajna da Espanjol uvek "navija" da Real osvoji titulu pre njihovog najvećeg rivala...