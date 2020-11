Otpisan? Ma kakvi, klasa je večna, Zidan ljut zbog Luke!

Luka Modrić je na neki način bio otpisan. Tačnije, Real je vratio godinu dana ranije Odegarda, očekivalo se da Hrvat i bivši osvajač "Zlatne lopte" napusti klub, ali on je odbio odlazak u MLS i rešio da ostane do kraja ugovora. Kada se bude desilo, imaće 35 godina.



Ali, kako su se samo varali oni koji su tvrdili da je gotov.



Luka igra sve bolje kako sezona odmiče, protiv Viljareala se borio kao lav, protiv Intera održao čas fudbala. Protiv kluba koji ga je silno želeo, kako bi pojačao koloniju Hrvata, ponovo je kao i na stadionu "Žute podmornice" oduzeo najviše lopti, doživljava drugu mladost.



Modrić je izjavio da želi da do kraja karijere igra za Real.



I to je tačka sporenja Zidana i Pereza. Naime, Florentino Perez ne želi da Modriću produži ugovor za sezonu, a Francuz veruje da je sjajni vezista i dalje sposoban da igra na najvišem nivou i da bi trebalo da bude mentor Odegardu od koga je u ovom trenutku mnogo bolji igrač.







Zbog toga madridski mediji pišu da Perez nema kud, da je jasno da bi Modrić mogao da ostane još sezonu, a da i dalje nema nameru da ode iz Evrope i da će sigurno imati ponude iz Engleske i Italije, ako bude bio slobodan u junu.