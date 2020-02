Otkriveno! U pozadini sukoba u Barseloni stoji borba za vlast! Ovo su sukobljene strane!

U rat u Barseloni se umešao i Ćavi.



Čovek koji je odigrao najviše utakmica u istoriji kluba je ljut na Abidala koga je prethodno prozvao Mesi. Naime, Abidal tvrdi da je Ćavi lagao da mu je nuđeno mesto trenera i zatražio da pokaže dokaze.



To je isprovociralo legendu, on ne može da veruje da ga Abidal optužuje da laže, podsetimo posle smene Valverdea, Ćavi je rekao da je odbio Barselonu, jer je suviše neiskusan.



Prethodno je Abidal nagovestio da su igrači bojkotovali Valverdea što je razbesnelo Mesija koji je javno pita sportskog direktora ko je tačno to činio i pozvao ga da navede imena.



U priču se uključio i Alba, koji smatra da Abidal mora da pazi šta govori, da su igrači profesionalci, ali i da treba smiriti strasti. Iza svega se navodno krije rat na sledećim predsedničkim izborima, naime Bertomeu želi da ga nasledi direktor Emili Ruso, ali igrači imaju svog kandidata. Naime biznismen koji je blizak Ćaviju, Viktor Font će biti protivkandidat, a u tom slučaju Ćavi bio trener. On uz sebe ima jasno Mesija i ostatak svlačionice.



"Sada jedni druge gađamo go.... Abidal je bio igrač, mora da zna kako će ovo uticati na tim. Najgore od svega je što smo i pored poraza u Bilbaou igrali dobro", dodao je Alba.



Podsetimo, Mesi je najavio odlazak na leto, ako njegov uslov bude ostavka Abidala, čini se da Francuz i bivši saigrač baš i nema šansu da ostane. On je insistirao na dovođenju Grizmana protiv čega je bila svlačionica.



Dakle, iza sukoba se krije politika, odnosno borba za vlast unutar kluba, što je verovatno najgora stvar koja može da se desi Barsi u ovom trenutku.