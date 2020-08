Otkriveno šta se desilu na Mikonosu, za sve "krivi" navijači Lestera, kapiten Junajteda će debelo platiti!

Pisali smo, Hari Megvajer je uhapšen na Mikonosu, nakon što se sukobio sa jednom grupom ljudi, a potom i sa policijom, pa je završio u lisicama.



Sada stižu nove informacije sa Ostrva.



Naime, kapitenu Junajteda je u jednom baru prišla grupa navijača Lestera, njegovog bivšeg kluba.



Nije dugo trebalo da stvari eskaliraju, Megvajer je, navodno pod dejstvom alkohola, pobesneo, došlo je do sukoba, letele su pesnice.



Ubrzo se pojavila i policija, ali je Megvajer nastavio da divlja, pa je napao i organe reda.



Navodno se čulo i kako defanzivac i kapiten Mančester junajteda uzvikuje: "Da li vi znate ko sam ja?".



Na kraju je završio u zatvoru, a očekuje ga i potencijalna kazna od 140 hiljada evra.



Jasno, to za najskuplje plaćenog defanzivca u istoriji fudbala neće biti preveliki problem, ali bi ipak mogao da ima ozbilje probleme po pitanju reputacije, videćemo da li će sa "Old Traforda" biti rigorozni, utisak je da bi mogao i da ostane bez trake.