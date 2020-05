Otkriveno! Ser Aleksov manevar, Fergi se ne bi povukao da je uspeo da dovede njih dvojicu! Garantovao LŠ?

Ser Aleks Ferguson je želeo da ostane još jednu sezonu, da je uspeo u nameri da dovede dvojicu igrača i napadne Ligu šampiona, možda bi sve bilo drugačije.



To je otkrio Patris Evra, Škot je imao neku vrstu obećanja, ali kada je video da će se izjaloviti, odlučio je da se povuče i izabere Dejvida Mojesa za naslednika.



Mnogi se slažu da je predosetio veliki pad, da je ekipa bila izraubovana i da je želeo da ode kao pobednik. Mojes je nasledio istrošen tim koji bi verovatno bolje prošao da je Ser Aleks ostao, ali teško da bi mogao da parira u narednim godinama.



Šta je bio Fergusonov plan?



On je razgovarao sa Kristijanom Ronaldom, koji mu je dao jednu vrstu pristanka, ali trebalo bi ubediti Pereza, dok bi drugo veliko pojačanje bio Garet Bejl.



Ferguson je navodno garantovao Glejzerima da bi sa pomenuta dva igrača klub bio prvi favorit za osvajanje LŠ, ali za to je bilo potrebno uložiti sigurno više od 250 miliona evra u kupovinu pomenutih fudbalera, i to, ako bi Real pristao.



Ali, Danijel Levi je preferirao da Bejla proda van Engleske, što se Reala tiče, pitanje je da li bi želja Ronalda mogla da presudi, pa je to ipak bilo nerealno.



Kako bi izgledao taj tim i da li bi zaista bio prvi favorit?











Evra kaže da su Ferdinand i Vidić bili prošlost, zbog povreda, da je Ser Aleks planirao da Smoling i Džons budu štoperi, da osim Francuza levo, desno bude Rafael, da bi Karik bio defanzivni vezni, Runi i Kagaba po bokovima, a u napadu, Bejl, Ronaldo i Van Persi.



Jasno, ta ekipa bi imala dobre zamene poput Valensije, Nanija, na vrata prvog tima kucali su Januzaj, Lingard, tu je bio i Ešli Jang, zatim Velbek, ali mnogi su sumnjičavi kada je u pitanju odbrana, odnosno ono što se pokazalo kasnije. Mnogi veruju da je taj tim bio na izdisaju i da Ronaldo i Bejl ne bi bili dovoljni za titulu evropskog šampiona.



Doduše, sve su ovo spekulacije, u svakom slučaju od odlaska Ser Aleksa, Junajted nije osvojio nijednu titulu prvaka, samo dva puta je igrao u Ligi šampiona, osvojena je LE, FA kup sa Van Galom i Liga kup, ali za tim takve reputacije to je nedovoljno...