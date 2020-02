Otkriveno! Nije Gvardiola "zaključao" igrače, već obrnuto! Pobuna protiv Pepa!

Da li je procurelo od neke "krtice" u svlačionici, ili je nešto drugo u pitanju, tek Pep Gvardiola je tvrdio da je u svlačionici bio duže nego obično zbog razmatranja situacije sa svojim stručnim štabom.



On je priznao poraz u odbrani titule, da nadoknadi 22 boda prednosti Liverpula, to je više od čuda.



Ali, engleski mediji tvrde da se suočio sa nezadovoljstvom igrača, da oni smatraju da je Pep glavni krivac za sve što se dešava ove sezone u šampionatu.



O čemu se radi?



Naime, igrači su nezadovoljni Gvardiolinim stalnim promenama postave, menjanjem pozicije igrača. Brojevi im daju za pravo, on je napravio 76 promena u timu ove sezone, drugi je Lampas sa 60, Klop je učinio samo 44 puta. Po igračima, Gvardiola previše eksperimentiše, da ne kažemo filozofira, i to bi mogao da bude silan problem pred možda i najvažnije utakmice sezone, protiv Reala u top 16 fazi Lige šampiona.



Real se podigao, imaju mnogo više samopouzdanja nego kada su izvlačeni parovi osmine finala, pa je teško reći da je Siti sada favorit u tom duelu. Recimo i to da pod Pepom "Građani" nisu otišli dalje od četvrtfinala, a da sam Španac kaže da će njegov boravak u Engleskoj upravo biti meren kroz to, hoće li osvojiti titulu prvaka Evrope, iako je osvojio dve titule prvaka i još par domaćih trofeja.