Otkriveno, Murinjo bez glavne karike i u Ligi šampiona!

Totenhem je izgubio u 21. kolu na "Sent Merisu" od Sautemptona, a u finišu susreta su ostali i bez napadača Harija Kejna.



Kapiten se uhvatio za zadnju loži i sa bolnom grimasom na licu napustio teren, ubrzo je postalo jasno da ga čeka duža pauza, kako je stadion napustio na štakama.



Sada su engleski mediji došli do informacija koliko bi Kejn mogao da provede van terena, a kako stvari stoje propustiće i utakmicu Sparsa u Ligi šampiona protiv RB Lajpciga



Očekuje ga pauza od četiri do šest nedelja zbog povrede zadnje lože, što po svemu znači da će propustiti duele sa Liverpulom, Votfordom, Noričom, Mančester sitijem i Aston Vilom u Premijer ligi, duel sa Midlsbrom u trećem kolu FA kupa, ali i prvi meč osmine finala Lige šampiona protiv jesenjeg šampiona Nemačke, koji se igra na novom "Vajt Hart Lejnu".



Njegov povratak na teren se može očekivati za duel protiv Čelsija na "Bridžu" 22. februara.