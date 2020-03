Otkriveno! Kako je "propao" Osman Dembele!

Nova povreda, novih šest meseci odsustva za Osmana Dembelea. U Barsi su očajni, plaćen je bogatstvo, njegov talenat se ne dovodi u pitanju, međutim, jasno je da postoje problemi. Klub je probao da ga proda, čak uključi u trampu za Nejmara, iako je Valverde bio protiv.



Sada su propale šanse da Dembele zaigra na EP 2020. što će mu dodatno smanjiti cenu.



Ali, L'Ekip se prisetio Dembeleovih igara u dva prethodna kluba, Renu i Dortmundu. Za razliku od Barselone nikada nije bio povređen, iako je Tuhel sa njim radio napornije i teže nego sa ostalim igračima.



Tačno je da je Dembele svojeglav, da ne živi sportski, ali je te navike počeo da ispravlja tokom ove sezone, a priča se da su i u Borusiji imali istih problema sa sjajnim napadačem.



Ovo je nešto drugo, što se ne može podvesti samo pod njegovu odgovornost.











Recimo prošle godine je Dembele živeo sa najboljim prijateljem Mustafom Dijatom i ujakom, sada je menadžer Sisoko sa njim često u Barseloni i naterao ga je da se promeni, da leže na vreme i ne kasni na treninge.



Kažu da je pod strožim režimom, ali povrede su se nastavile. On je tri puta bio povređen pre nego što je završio sezonu, ukupno je od dolaska 2017. devet puta bio van stroja.



Entoni Adebo, kuvar koga su angažoval kaže da se sada Dembele mnogo zdravije hrani, nema više gaziranih pića, noćnog igranja Sonija.



Sprovedene su analize, lečio se na klinici u Dohi, otkriveno je da je Barsin stil treninga u direktnoj suprotnosti sa njegovom eksplozivnošću.



Šta to znači?



Naime, Dembele samo 20% treninga provede u sprintu, dok taj broj skače na 90% na utakmici. To navodno izaziva stres mišića, od njega se traži napor kakav nema na treningu.



Neverovatno je da je Dembele u Renu odigrao 29 mečeva u sezoni, u Dortmundu 47 od 49. U prvoj sezoni u Barsi samo 40%, druga je bila i najbolja 70%, a u ovoj samo devet utakmica.



U L'Ekipu navode da su u Barseloni svesni problema, da su kontaktirali Dortmund, da su im Nemci rekli da su previše forsirali oporavak igrača, da on treba postepeno da se razvija i da je žrtva "ranog ubacivanja", odnosno previše mečeva, ali ga je Barsa toliko platila da je morala odmah da ga baci u vatru.



To se odrazilo, uz nesportski život i sada tri godine kasnije plaćaju cenu.