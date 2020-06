Otkriveno! Evo šta se desilo u svlačionici Barse posle Viga, pozicija trenera neodrživa!

Iz Španije stižu nove vesti, Barselona je na putu da izgubi titulu, Real ima dva boda više i čak prostor da ne pobedi sve utakmice do kraja i postane prvak.



Pisali smo juče, Suarez je napao Setijena u izjavi posle meča, signalizirao da postoje silni problemi, a mediji su došli do informacija šta se dešavalo nakon utakmice u svlačionici.



Naime, izbila je velika svađa, pisali smo da Setijen nije uspeo da nametne autoritet igračima nakon što je zamenio Valverdera, nije bilo ni vremena.



Ali, fudbaleri su se razbesneli njegovim odlukama u finišu meča i otvoreno ga optužuju da je on u stvari krivac za gubitak dva boda u Vigu.



U pitanju su izmene, ubacio je Grizmana umesto Suareza koji je doveo tim na prag pobede, a mladog Puiga je zamenio Artur koji je praktično već potpisao za Juventus. Do kraja domaćin je izjednačio otplovila su još dva boda i sada će teško Barsa, čak i da dobije sve do kraja odbraniti titulu.



Ostaje Liga šampiona, ali pozicija trenera je neodrživa, mada će ostati do kraja sezone. Problem je što niko nema ideju, svi treneri koje Barsa želi su zauzeti i tako će biti do sledećeg leta.







Neke mete kao Gvardiola su nerealne, mnogi se slažu da je najveći krivac Abidal koji je smenio Valverdea, a onda odluku prebacio na "neke" igrače koji su bili nezadovoljni intenzitetom rada. Kada ga je Mesi prozvao da kaže ko je u pitanju, Francuz se nije oglasio...



Do kraja Primere ostalo je još šest utakmica, a navijači strahuju da bi sve moglo da bude gotovo već sutra ako Barselona ne pobedi Atletiko.