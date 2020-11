Otkriveno! Evo kako bi izgledala Laportina Barselona!

Barsa pokušava da zakaže predsedničke izbore za ovu godinu, tačnije pre Božića, ali problem je više do korone nego proceduralne prirode.



Klub je u velikim finansijskim nevoljama, kako bi izbegli slom moraju da izaberu novog čoveka na čelu, nekoga sa integritetom i da rade na više frontova, kako na stabilizaciji budžeta, tako i na pregovorima sa Mesijem, koji je od januara slobodan da se dogovara sa Sitijem.



Uz Viktora Fonta, pominje se bivši predsednik Laporta, za koga se šapuće da ima najveću podršku. Od poslednja četiri predsednika kluba, jedini je Laporta odradio ceo mandat.



On se nije još javno izjasnio o kandidaturi, ali sa druge strane bio je veoma aktivan u napadima na Bertomeua i upozoravanju na ono što će se desiti Barseloni pod doskorašnjom upravom.











Kako tvrde novinari bliski klubu, Laporta je razgovarao sa Mateom Alemanjijem bivšim sportskim direktorom Valensije koji je podneo ostavku jer se nije slagao sa politikom prodaja vlasnika Petera Lima.



Kada su u pitanju igrači, prvo pojačanje, ako se Laporta kandiduje i vrati na čelo kluba bi trebalo da bude Alaba iz Bajerna koji će biti slobodan igrač.



To naravno nije sve, ali je dobar početak, kako bi se stabilizovala odbrana.



Zanimljivo Laporta je dobio izbore obećavajući Bekama 2003. godine, ali na kraju niko nije zažalio, stigao je Ronaldinjo, sa Rajkardom su osvojili Evropu. On je i promovisao Gvardiolu, bio je na mestu predsednika do 2010. sa njim je klub osvojio sve. Ovaj političar je pravnik po struci, uspeo je da u prvom mandati stabilizuje klub, ali imao je kontroverznih poteza.









Što se trenera tiče, priča se da on naginje kao i Font, Ćaviju, ali i da postoji varijanta da klupu preuzme Francisko Havijer Pimienta, ili Pini, koji je čovek Barse, ima 46 godina i vodi drugu ekipu. On je samo jednom obukao dres prvog tima, igrao za filijalu, osvojio Ligu šampiona kao trener sa omladincima. U svakom slučaju, ovo bi bila repriza imenovanja Gvardiole, iako Pimienta nema takvu igračku karijeru, ali kako se čuje, ako bude otišao Kuman, igrači bi podržali ovu odluku...