Otkriveno - Evo gde je Jović trebalo da ode letos! Da li bi prošao bolje?

Dugo je trajala borba za potpis Luke Jovića prošlog leta.



Na kraju knjiga je spala na dva imena, Real Madrid i Barselonu, pa je "kraljevski klub" dobio tu trku vrednu 60 miliona evra, koliko je koštalo obeštećenje za srpskog napadača.



Mundo Deportivo sada otkriva nove detalje u kojima navodi da je Barsa odustala od Jovića u noći kada je srušio Inter u Milanu i postigao gol u meču odigranom 14. marta prošle godine.



Te večeri na Meaci bili su ljudi koji su najodgovorniji kada je u pitanju transfer politika Katalonaca - Erik Abidal, Pep Segura i Ramon Planes.



"To nije bilo zbog sumnje u njegov kvalitet, to nije bio slučaj, već su procenili da njegov profil ne odgovara Barseloninom stilu igre. On se dobro kretao, ali je bio mnogo fokusiran na završnicu nego na akciju i takva kombinacija nije njegova snaga", piše novinar Fernando Polo.



On se "pozvao" na izveštaj Segure koji je Jovića procenio kao "sjajnog golgetera, ali statičnog i robotskog".



Katalonci su uveliko u potrazi za novim napadačem pošto Luis Suarez ima sve većih problema sa povredama, mnogi su videli upravo Jovića kao njegovog naslednika, ali na Nou Kampu nisu tako mislili.