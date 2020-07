Otkriveno, DEVET klubova PL pokušalo da spreči Siti u smanjenju kazne!

Ranije ovog meseca saznali smo ishod žalbe Mančester Sitija na kaznu CAS-a i UEFE gde se Gvardiolinim timu zabranilo učešće dve godine u Evropi plus kazna od 30 miliona evra.



Kao što znamo "građani" su izašli kao veliki pobednici, evro-suspenzija je u potpunosti sklonjena dok je finansijski deo kazne smanjen na svega 10 miliona evra. U utorak je ceo slučaj žalbe na 93 strana dostupan za pogledati.



U njemu možemo videti kako UEFA i dalje zamera nekooperativnost i izostanak saradnje engleskog kluba tokom same istrage o poslovanju "Etihada" i katarskih vlasnika. Podsetimo ceo slučaj je krenuo "curenjem" informacija o (ne)legalnom sponzorstvu to jest da su vlasnici kluba upumpavali sopstveni novac preko Etihada ili neke treće strane.



Slučaj je odbačen zbog nedostatka većih dokaza. U samom slučaju možemo videti da su čak devet klubova Premijer lige pisali CAS (Sud za Arbitražu u sportu) u pokušaju da spreče smanjenje kazne.



Arsenal, Barnli, Čelsi, Lester, Liverpul, Mančester Junajteda, Njukasl, Totenhem i Vulvsi su potpisali ovaj zahtev.



Na kraju svega Siti ima razloga za zadovoljstvo, da je kazna ostala to bi donelo velike finansijske i kadrovske probleme. Ovako vicešampioni Engleske mogu bez brige da se pripremaju za revanš LŠ sa Real Madridom a potom i naredne izazove, ovog puta na polju.