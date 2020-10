Otkriveni brojevi, Barsa pada u ruke finansijskih ajkula, sumorna budućnost?

Ono što je javna tajna je da je Barsa u finansijskim nevoljama.



"Lažu da je to posledica korone, i pre pandemije dug je bio ogroman, krediti su uzimani pod nepovoljnim uslovim i sada je Barsa blizu operativne nestabilnosti, odnosno blizu toga da ne može da isplati igrače i dobavljače", tvrdi Mark Siria, bankar i čovek koji je vodio finansijsku kampanju kada je Đoan Laporta ušao u politiku.



O čemu se radi?



"Klub uzima kredite koji na kraju budu totalno neisplativi. To što su se obratili Goldman Saksu pokazuje da ne mogu da obezbede zajmove od domaćih banaka. Goldman Saks nije ta vrsta banke, već investicioni gigant čija je kamata 3 ili 4%. Oni funkcionišu veoma jednostavno, kada ne možete da platite, pojavi se čovek i preuzima deonice ili imovinu", kaže ovaj ekonomista.



Naravno to ne znači da ovaj bankarski fond postaje vlasnik kluba, već preprodaje deonice, pa se može desiti da Barsa dobije nove vlasnike.



Sadašnju upravu briga, odlaze i žele kratkoročnu finansijsku stabilnost, ali zajam od 800 miliona će upropastiti klub.



Naime, projekat Espai Barsa koji podrazumeva stvaranje ogromnog centra koji će obuhvatati stadion, terene "Johan Krojf", novu dvoranu za košarkaški tim neće biti moguć.



"Oni će samo kozmetički promeniti Kamp Nou, sve ostalo je nemoguće.



"Pre pandemije su dugovali 740 miliona evra, sada 820. Oni pola mlijarde duguju domaćim bankama i ne mogu više da se pozajme, zato su se okrenuli ajkulama iz Goldman Saksa. Dug povećavaju na dnevnoj bazi kako igrači ne bi ostali bez plata, ali će naslednicima ostaviti ruinu od kluba", kaže na kraju Mark Siria...