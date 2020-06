Čelsi je 2016. godine potpisao ugovor sa "Najkijem" o saradnji do 2032. godine, po kome će dobijati 60 miliona evra na godišnjem nivou.



Oni su i zaduženi za izgled dresova, a oni će sledeće godine izgledati drugačije.



"Jokohama" koja je bila glavni sponzor više neće biti na dresovima Čelsija, već će to biti telefonska kompanija "Three".



Logotip ove kompanije je nešto što smeta navijačima, a pogledajte i zašto.