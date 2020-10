Osvojio Zlatnu loptu, uskoro napušta Real? "Ako me više ne žele..."

Čini se da se vreme Luke Modrića u Realu bliže kraju.



Reprezentativac Hrvatske je stigao u Madrid na leto 2012. godine za sumu od 35 miilona evra i od tada je bio jedan od ključnih igrača "kraljevskog kluba" koji je u međuvremenu osvojio sve što je moglo na klupskom nivou.



Ipak, ovog leta je napunio 35 godina, ugovor mu ističe narednog juna, pa je za očekivati da omaleni vezista nakon toga napusti Santijago Bernabeu.



"Idemo od utakmice do utakmice, pa ćemo videti. Naravno da bih voleo da ostanem u Realu, ali sam svestan da sam u određenim godinama i da klub treba da uradi ono što je u njegovom interesu. Sve dok se osećam bitnim u Realu, voleo bih da ostanem, a kada i ako se to promeni, potražiću novi izazov", kazao je Hrvat.



Nedavno se govorilo o interesovanju klubova iz MLS lige, te Intera koji je bio jako blizu dogovora sa Modrićem, međutim do dogovora nije došlo.



Možda je naredno leto prava prilika za tako nešto?