Osvojio LŠ, ali ima samo jednu želju - Šta će reći premijer?

Bajern Minhen je imao istorijsku sezonu.



Flikov tim je kompletirao tripletu pošto je u nedeljnom finalu Lige šampiona savladao francuski PSŽ rezultatom 1:0. Bavarci slave, ali i Kanađani.



Severna Amerika je dobila novog heroja, Alfonso Dejvis je tek deveti fudbaler iz CONCAF zone sa najvrednijim klupskim trofejom. Veliki uspeh je pohvalio i premijer Kanade, Džastin Trudo.



"Istorijski momenat: Kanađani su ponosni. Čestitam na sjajnoj pobedi, Alfonso!", piše na zvaničnom profilu premijera.



Dejvis nije časio časa, odmah je imao odgovor, ali i želju.



"Hvala premijeru. Mogu li da dođem kući na nedelju dana?"



Kanada je zemlja koja strogo sprovodi karantin pravila, Dejvis bi u teoriji morao da bude dve nedelje u karantinu po ulasku u zemlju. Ovo je praktično nemoguće pošto će Flik uskoro izvršiti prozivku za narednu sezonu.



Thank you Prime Minister @JustinTrudeau! Can I please come home for a week 🙏🏾😬



🇨🇦🇨🇦🇨🇦 https://t.co/OLQy2BhOVC