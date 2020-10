Ostrvo veliča Baneta - Srbin bolji i od najskupljeg ikada, spavaju li mirno i u Čelsiju?!

Branislav Ivanović je odigrao večeras prvi meč u Premijer ligi posle tri godine, od kako je napustio Čelsi i otišao u Zenit.



U smiraj prelaznog roka, Slaven Bilić je lično zvao Baneta da ubedi da dođe u VBA i nije pogrešio.



Iako ima 36 godina, Bane je večeras demonstrirao da je klasa večna. U tandemu sa Hegazijem uspeo je da sačuva prvi put mrežu VBA, tačnije utakmica sa Barnlijem je prva završena bez pogodaka u Premijer ligi ove sezone!



Uz to, Bane je mogao da postigne i pogodak, imao je dve prilike i šteta što nije bio apsolutni heroj.



I bez toga, navijači na mrežama ga hvale, podsećaju da Bane ima više "clean sheetova" nego Čelsi i VBA zajedno do njegovog debija.



Neki kažu da je i u svojoj 36. godini bolji od kapitena Mančester Junajteda, Harija Megvajera, koji je plaćen 90 miliona evra.







Bane, neka ovo samo bude motivacija, pa da nastaviš ovako i da i naredne sezone igraš sa VBA u eliti, jer tu ti i jeste mesto...

Branislav ivanovic is definitely still a top top player 👏 brilliant today #wba — coxy (@joecox1999) October 19, 2020

Gallagher and Ivanovic were different class tonight excellent performance!#WBAFC — WEST BROM FAN TV (@ALBIONFANTV) October 19, 2020

Ivanovic is a tank, Krov will be important for us this year Pereira and Diang look bang average Johnstone is shutting up the haters and Gallagher looked good!! #WBA — aiden tibbs (@TibbsAiden) October 19, 2020

Branislav Ivanovic has now kept as many clean sheets in the prem this season with West Brom as Chelsea have — 🇳🇬🇳🇱 (@FfsVetle) October 19, 2020

Ivanovic at 36 > Maguire at his peak — Yousaf (@Yousaf_S_1987) October 19, 2020