Ostrvo u čudu - Arsenal platio 5 miliona za pozajmicu, a mogao je da ga dovede besplatno!

I Arsenal je reagovao u poslednjim trenucima prelaznog roka kada su "tobdžije" tražile rešenje u odbrani.



Izbor je pao na Portugalcu Sedriku Soarešu koji je stigao na šestomesečnu pozajmicu, a londonski tim je to platio Sautemptonu pet miliona funti računajući i platu igrača.



To je začudilo mnoge u Sautemptonu, pa se sada čitavo Ostrvo čudi zbog čega je Arsenal odlučio da uloži novac u defanzivca na kojeg Ralf Hazenhitl ne računa ozbiljno.



Soarešu ugovor sa "svecima" ističe na kraju sezone kada je Arsenal mogao da ga dovede bez obeštećenje, ali nužda zakon menja, pa su na Emirejtsu morali da plate oko četiri miliona funti samo na ime pozajmice do kraja sezone.



Uz to, 28-godišnji defanzivac ima i određene probleme sa povredom, te je pravo pitanje hoće li u što skorijem roku moći da pomogne svojim novim saigračima na terenu.