Ostrvo fudbala – Derbi Kanara

Na Kanarskim Ostrvima ima mnogo lepih stvari da se radi i svakako da fudbal nije prva stvar koja će vam pasti na pamet. Ali, stanovnici ove turističke destinacije se svakako neće složiti, jer za njih je derbi Kanara jedna od važnijih stvari.



Dva ostrva Tenerife i Gran Kanarija dele fudbalsku sudbinu, prvi meč odigrali su krajem četrdesetih, dobili su ih „Kanarinci“ i mada je Tenerife klub koji je u jednom trenutku ostavio dubok trag u španskom fudbalu ( ećate se verovatno perioda od 1989. do 2002. Kada su proveli ukupno 11 sezona u eliti), u poslednje vreme Las Palmas ima više razloga za zadovoljstvo.



Jer Tenerife je od početka veka samo još 2009. bio član Primere, ne samo da su odmah ispali u Segundu, već su sledeće godine završili u trećoj ligi, među drugoligaše su se vratili pre sedam sezona. Ali, daleko su od nekadašnje slave, one ekipe sa Jokanovićem, Pablom Pazon, Rojem Makajem, Piniljom, Kodrom, ili još ranije Nuvilom, Baljesterosom, Picijem, Albertom Fererom i Redondom, kada ih je vodio slavni Jup Hajnkes.



Las Palmas je u godinama od osnivanja bio avangarda na ostrvima, oni su pedesetih, šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih, dakle u nekih 40 godina proveli blizu tri decenije u eliti. Početkom veka su se vratili nakon pauze od 13 godina, pa su opet čekali isto toliko da se još jednom nađu u Primeri, gde su trajali tri godine. Početkom veka na golu je bio naš Željko Cicović, igrao je Jarni, Ruben Kastro, tada su se zadržali dve godine.









Nekako su se ekipe smenjivale u Primeri, pa je malo okršaja u najjačem rangu.



U stvari samo jedne sezone su igrali zajedno i to 2001. kada su oba tima dobila u gostima. Igraju od 2011. i Kup Kanara, ali to je nebitno. Kada se pogledaju takmičarski mečevi, Las Palmas ima 22 pobeda, najčešće se meč završava remijem, 24 puta, a Tenerife je dobio 15 mečeva. Interesantno da „Plavo-beli“ nisu slavili od 2009. Mada su se timovi od tada sastali samo šest puta.



Inače, nema nikakve mržnje, vrlo su solidarno, rivalstvo je veliko na terenu, ali su recimo pred ovu sezonu dogovorili da podele prihod od ulaznica, računaju da će se na proleće moći igrati pred punim tribinama, jer meč za vikend je zakazan na praznoj „Gran Kanariji“.



Mada nije uvek prijateljski, tamo negde pre sedam-osam godina, navijači Las Palmasa kojih je više su ignorisali molbu predsednika Tenerifa da ne dolaze, 2000 ih je stalo na trajekt i ispunili su „Heliodoro“ do poslednjeg mesta. Policiju su morali da dovode iz Španije, tačnije sa kopna koje je daleko, kako bi sprečili sukobe. Još jedna zanimljivost, Englezi koji penziju vole da provedu na Suncu navijaju za Tenerife, a neki od mlađih koji su se nastanili na ostrvu su formirali nimalo naivnu grupu Armada Sur koja je pravila probleme.



Las Palmas je poznatiji po svojim igračima, Valeronu, Davidu Silvi, ali je Pedro koji sada igra za Romu, bio u Tenerifama, kao i Ajose Perez koji nastupa u PL. „Kanarinci“ imaju bod više pred ovaj meč, ali generalno, ni jedni, ni drugi nisu dobro startovali, praktično nema favorita.