Ostanak Piolija donosi samo nove potpise u Milanu!

Restart je najviše prijao Milanu, koji zaista igra kao preporođen posle pauze, a najviše zasluga za to ima trener Stefano Pioli.



Koliko je ekipa zablistala pod njegovom palicom potvrđuje da je Milan odlučio da prekrši dogovor sa Ralfom Ragnikom, koji je praktično bio na pragu San Sira.



I onda je došao preokret - Zlatan Ibrahimović je takođe pristao da produži ugovor na još jednu sezonu, a sada će novi ugovor dobiti i Hakan Čalhanoglu.



On je bio pred odlaskom, zbog slabijih partija, ali je potom eksplodirao poslednjih meseci. Milan sada Turčinu nudi novi ugovor do juna 2024. godine uz primanja od čak 3,5 miliona evra.



Njegov trenutni ugovor ističe 2021. godine, zbog čega se do nedavno i spekulisalo da bi mogao da ode ovog leta kako bi Milan zaradio od njegove prodaje.



Ali, sve je drugačije od kako je Pioli namestio ekipu i dobio novi ugovor.