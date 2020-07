Osma u nizu za "Pčele", Bilićev VBA pod velikim pritiskom, Votkins beži Mitru!

Fudbaleri Brentforda slavili su na svom "Grifin parku" protiv Prestona sa(1:0) u okviru 44. kola Čempionšipa.Jedini gol na susretu postigao je Oli Votkins i to u četvrtom minutu meča, na asistenciju Markondesa.Bio je to 25. njegov gol u Čempionšipu ove sezone, ponovo je usamljen na vrhu liste strelaca sa golom više od reprezentativca Srbije Aleksandra Mitrovića, kao i dve asistencije više.Njegovim novim pogotkom je tako Brentford došao do osme vezane pobede u šampionatu, treći su na tabeli sa samo bodom manje od Vest Bromvič Albiona, koji je vezao dva remija.Videćemo da li mogu da preuzmu drugu poziciju od Vest Broma u poslednja dva kola, raspored je sledeći.Brentford u 45. kolu gostuje na "Britaniji" ekipi Stouka (18. jul), dok VBA gostuje u Hadersfildu (17. jul).U poslednjem kolu (22. jul) "Pčele" dočekuju Barnsli, dok će ekipa Slavena Bilića ugostiti Kvins Park Rendžerse.Fulam je praktično ostao bez šansi za drugo mesto, dok bi Lids pobedom protiv Barnslija (16. jul/44. kolo) praktično mogao da obezbedi direktan plasman u elitu.