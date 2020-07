Osam golova na "Enfildu", Čelsi se nije izvukao!

Liverpul je šampion Premijer lige, to se znalo odavno, a Čelsi je danas tražio bodove u borbi za Ligu šampiona i to na "Enfildu".Ipak, nisu uspeli da dođu ni do jednog, bilo je 4:3 u korist ekipe Jirgena Klopa.Liverpul je bio bolji rival u prvom delu meča, iako je Čelsi preko Džejmsa imao prvu šansu. Prvi gol na utakmici videli smo u 23. minutu meča kada je Keita uspeo da stigne do lopte, da opali po njoj i da postigne fenomenalan gol za 1:0.Domaćin stiže do 2:0 u 38. minutu, tada je slobodan udarac dosuđen u njihovu korist, a onda Trent Aleksander-Arnold uspeva da pogodi na sebi svojstven način.U 43. minutu već je bilo 3:0, Vajnaldum uspeva da postigne gol nakon što mu se lopta odbila.Čelsi je uspeo da se koliko-toliko vrati u meč kada je Žiru dočekao odbitak, bio na pravom mestu i pogodio.Sve golove iz prvog dela igre pogledajte OVDE. Ponovo je bilo 3 gola prednosti u drugom poluvremenu. Arnold je poslao loptu u kazneni prostor, tamo je bio Firmino za velikih 4:1. Mogao je Liverpul da stigne i do petog gola par minuta kasnije kada je Salah zaustavljen pred golom.Kristijan Pulišić je bio taj koji je davao kakvu-takvu nadu gostima, prvo je asistirao Ejbrahamu za 4:2 u 64. minutu , a onda devet minuta kasnije je Pulišić je pogodio za još veću nadu, 4:3. Tada je tačku na i stavio Endi Robertson koji je poslao loptu u gornji ugao za konačnih 5:3